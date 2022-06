Advertising

iconanews : Bennett, decisione Aiea rivela vera faccia Iran -

Agenzia ANSA

ha sottolineato che ladell'Aiea stabilisce che l'Iran "non coopera con l'Agenzia nè adempie alle sue direttive e le impedisce di svolgere la sua importante funzione e di agire ...Già ad aprile il governo aveva perso la propria risicatissima maggioranza (61 - 59) in seguito alladella deputata del partito di(Yamina), Idit Silman, di abbandonare la coalizione ... Bennett, decisione Aiea rivela vera faccia Iran - Medio Oriente (ANSA) - TEL AVIV, 09 GIU - La decisione dell'Aiea è "significativa" e "rivela la vera faccia dell'Iran". Lo ha detto il premier israeliano Naftali Bennett dopo la Risoluzione di critica adottata dall ...Il possesso di piccole quantità di droghe pesanti come eroina, cocaina, ectasy verrà depenalizzato nella provincia canadese della British Columbia. Una decisione temporanea che durerà 3 anni ed entrer ...