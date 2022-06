Bce | a luglio primo rialzo dei tassi da 11 anni Ma sarà una mossa “soft” | + 0 | 25% Lo spread si allarga a 214 punti

(Di giovedì 9 giugno 2022) La Banca centrale europea ha lasciato fermi idi interesse: quello principale resta a zero, il tasso sui depositi a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%.La decisione del consiglio direttivo (oggi riunito insolitamente ad Amsterdam) era attesa ma alta era la curiosità per capire quali saranno le prossime mosse di Francoforte. La Bce ha quindi annunciato di aver deciso “di porre fine agli acquisti netti di titoli attraverso il programma App (Asset purchase programmes, programmi di acquisto di titoli, ndr) dal 12022?. Significa che i titoli che giungono a scadenza verranno rimpiazzati da nuovi ma non ci saranno acquisti supplementari. E soprattutto che intende alzare idello 0,25% dal prossimo. Una manovra piùdi quanto sospettato da alcuni analisti. Alla ...

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea () ha deciso di porre fine agli acquisti netti di asset nell'ambito del programma APP a partire dal 12022, ha concluso che le condizioni sulla forward guidance sono soddisfatte e, di ......077 dollari, sopra i livelli pre -di 1,0723. Nuovo balzo dei prezzi del gas naturale sopra gli 85 euro per megawattora. Rifiata, infine, il petrolio con il Wti disotto i 122 dollari e il ...rivisto al ribasso i dati sul 2022, al più 2,8% e sul 2023 al più 2,1%, mentre la stima sul 2024 è stata ritoccata rialzo al più 2,1%. Lo scorso marzo sull’inflazione la Bce indicava 5,1% sul 2022, 2, ...Per ora, in questa riunione, ha mantenuto i tassi invariati, ma ha segnalato in un comunicato che “intende” aumentarli di 25 punti base a luglio. Con questa decisione, la BCE prepara il terreno per ...