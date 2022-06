Alex: fuori ora il suo primo Ep “Non siamo soli” (Di giovedì 9 giugno 2022) Finalmente, a partire da oggi 10 giugno 2022, sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali e negli store digitali “NON siamo soli”, l’EP di Alex. Il cantautore e musicista comasco, cresciuto tra Italia e Inghilterra, è noto al grande pubblico per aver partecipato all’ultima edizione di Amici. Alex: ecco il calendario degli appuntamenti confermati oggi 10 giugno MARCIANISE (CE) h. 17:00 CC Campania, Mondadori Store 11 giugno ROMA h.15:00 Mondadori Store, Piazza Cola di Rienzo 12 giugno STEZZANO (BG) h.16:00 CC.le Due Torri 14 giugno MILANO h.15:00 Mondadori Store, Piazza Duomo 16 giugno CAMPI BISENZIO (FI) h.17:00 ... Leggi su zon (Di giovedì 9 giugno 2022) Finalmente, a partire da oggi 10 giugno 2022, sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali e negli store digitali “NON”, l’EP di. Il cantautore e musicista comasco, cresciuto tra Italia e Inghilterra, è noto al grande pubblico per aver partecipato all’ultima edizione di Amici.: ecco il calendario degli appuntamenti confermati oggi 10 giugno MARCIANISE (CE) h. 17:00 CC Campania, Mondadori Store 11 giugno ROMA h.15:00 Mondadori Store, Piazza Cola di Rienzo 12 giugno STEZZANO (BG) h.16:00 CC.le Due Torri 14 giugno MILANO h.15:00 Mondadori Store, Piazza Duomo 16 giugno CAMPI BISENZIO (FI) h.17:00 ...

