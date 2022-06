Vicenza, donna di 42 anni uccisa in strada a colpi di pistola dall'ex compagno: caccia all'uomo anche con l'elicottero (Di mercoledì 8 giugno 2022) E' ricercato in tutta la provincia di Vicenza e sulla direttrice della vicina ferrovia e dell'autostrada A4 l'uomo che ha ucciso stamani a colpi di pistola l'ex compagna di 42... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 8 giugno 2022) E' ricercato in tutta la provincia die sulla direttrice della vicina ferrovia e dell'autoA4 l'che ha ucciso stamani adil'ex compagna di 42...

Advertising

Agenzia_Ansa : Donna uccisa a Vicenza a colpi di pistola dall'ex compagno #ANSA - repubblica : Vicenza, donna uccisa in strada dall'ex compagno. L'uomo e' in fuga - TgLa7 : Donna uccisa a #Vicenza a colpi di pistola dall'ex compagno. L'omicidio è avvenuto in strada, vittima aveva 42 anni - TgrRai : Vicenza, donna di 42 anni uccisa a colpi di pistola dall'ex compagno. Caccia all'assassino con elicottero e reparti… - buonweekend : RT @Tg3web: Ancora una donna uccisa per mano di un uomo. Questa volta è successo a Vicenza. A sparare sarebbe stato l'ex compagno, che poi… -