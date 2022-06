Ultime Notizie – Ucraina, Pera: “Non capisco Salvini, con sue posizione non si va al governo” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Non stare insieme oggi è un suicidio politico, che rischia di arrivare con effetti negativi fino alle prossime politiche”. Intervistato dall’AdnKronos l’ex presidente del Senato, Marcello Pera, prova a scuotere il centrodestra, spiegando che “Salvini, Berlusconi e Meloni, devono parlarsi il prima possibile, devono arrivare a una riflessione comune per da vita a un programma di centrodestra realizzabile”. Per il filosofo di Lucca, tra gli intellettuali più ascoltati nello schieramento di centrodestra c’è però un nuovo e grande ostacolo che va rimosso: “Il punto discriminante è la politica estera, perché sui temi fiscali e sulle politiche interne c’è di fatto una linea comune, ma non basta”, dice: “C’è un tema invece, che è quello della fedeltà atlantica e occidentale, che non dovrebbe essere messo in discussione…”. La frecciata è rivolta a Matteo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Non stare insieme oggi è un suicidio politico, che rischia di arrivare con effetti negativi fino alle prossime politiche”. Intervistato dall’AdnKronos l’ex presidente del Senato, Marcello, prova a scuotere il centrodestra, spiegando che “, Berlusconi e Meloni, devono parlarsi il prima possibile, devono arrivare a una riflessione comune per da vita a un programma di centrodestra realizzabile”. Per il filosofo di Lucca, tra gli intellettuali più ascoltati nello schieramento di centrodestra c’è però un nuovo e grande ostacolo che va rimosso: “Il punto discriminante è la politica estera, perché sui temi fiscali e sulle politiche interne c’è di fatto una linea comune, ma non basta”, dice: “C’è un tema invece, che è quello della fedeltà atlantica e occidentale, che non dovrebbe essere messo in discussione…”. La frecciata è rivolta a Matteo ...

