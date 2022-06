Ufficiale l’arrivo del caricabatterie universale, Apple compresa! (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’ annuncio arriva dalla commissione per il Mercato interno del Parlamento europeo per l’introduzione di un caricabatterie universale per tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali. Uno standard uguale per tutti. Il Parlamento europeo e il Consiglio Ue hanno finalmente raggiunto un accordo sul caricabatterie universale. La regola sullo standard unico nell’Ue sui caricabatteria (Usb-C) di smartphone e dipositivi elettronici mobili “si applica a tutti e non è fatta contro nessuno” ha voluto precisare il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, rispondendo a chi gli chiedeva se l’accordo raggiunto dal Trilogo (Parlamento Ue, Commisisone e Consiglio) riguarderà anche Apple, che non usa questo standard sui suoi iPhone. La direttiva prevede due nodi fondamentali. La ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’ annuncio arriva dalla commissione per il Mercato interno del Parlamento europeo per l’introduzione di unper tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali. Uno standard uguale per tutti. Il Parlamento europeo e il Consiglio Ue hanno finalmente raggiunto un accordo sul. La regola sullo standard unico nell’Ue sui caricabatteria (Usb-C) di smartphone e dipositivi elettronici mobili “si applica a tutti e non è fatta contro nessuno” ha voluto precisare il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, rispondendo a chi gli chiedeva se l’accordo raggiunto dal Trilogo (Parlamento Ue, Commisisone e Consiglio) riguarderà anche, che non usa questo standard sui suoi iPhone. La direttiva prevede due nodi fondamentali. La ...

