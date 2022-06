Stop a vendite auto benzina e diesel dal 2035, via libera Pe (Di mercoledì 8 giugno 2022) La plenaria dell'Europarlamento ha avallato la proposta della Commissione europea di terminare le vendite di auto nuove a benzina e diesel nel 2035. L'emendamento sostenuto dal Ppe, che prevedeva una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) La plenaria dell'Europarlamento ha avallato la proposta della Commissione europea di terminare ledinuove anel. L'emendamento sostenuto dal Ppe, che prevedeva una ...

