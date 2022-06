Sara Barbieri sposa Fabrizio Corona, chi è la fidanzata dell’ex re dei paparazzi? Età, altezza e carriera (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sara Barbieri sposa Fabrizio Corona, chi è la modella di 22 anni che vive a Milano e che a settembre sposerà l’ex re dei paparazzi? Sara Barbieri sposa Fabrizio Corona: l’annuncio su Chi L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha annunciato di essere pronto a sposare la fidanzata Sara Barbieri. La coppia ha cominciato a frequentarsi da circa un anno e Corona, durante un’intervista lasciata al settimanale Chi ha svelato quando si terranno le nozze: “Saranno a settembre. Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022), chi è la modella di 22 anni che vive a Milano e che a settembre sposerà l’ex re dei: l’annuncio su Chi L’ex re deiha annunciato di essere pronto are la. La coppia ha cominciato a frequentarsi da circa un anno e, durante un’intervista lasciata al settimanale Chi ha svelato quando si terranno le nozze: “nno a settembre. Perchérla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti ...

