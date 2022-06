Real Madrid, Modric rinnova fino al 2023 (Di mercoledì 8 giugno 2022) È ufficiale il rinnovo di contratto di Luka Modric con il Real Madrid fino al 30 giugno 2023. Lo annuncia il club campione di Spagna e d'Europa sui suoi profili social. Il 36enne croato, arrivato nell'estate 2012 dal Tottenham, ha... Leggi su today (Di mercoledì 8 giugno 2022) È ufficiale il rinnovo di contratto di Lukacon ilal 30 giugno. Lo annuncia il club campione di Spagna e d'Europa sui suoi profili social. Il 36enne croato, arrivato nell'estate 2012 dal Tottenham, ha...

Real Madrid, Modric rinnova il contratto: accordo fino al 2023 Adesso è ufficiale: il Real Madrid e Luka Modric continueranno insieme. Sono stati formalizzati infatti i dettagli finali sul rinnovo di contratto, firmato già prima della finale di Champions League. Il centrocampista ...