Qual è il tormentone estivo dell’anno in cui sei nato a?

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Più di una volta si usa dire, e non a torto, che la musica sia la compagna della nostra vita. Abbiamo tutti delle canzoni che, per ragioni diverse, hanno un significato particolare, che rappresentano dei momenti importanti o ricordano eventi a cui siamo particolarmente legati. Insomma, ciascuno di noi ha la sua colonna sonora, fatta di quelle canzoni che ci hanno accompagnati in diversi frangenti nel corso degli anni: c’è quella del primo amore, la canzone deprimente ascoltata e riascoltata dopo una rottura dolorosa, quella che si ballava fino allo sfinimento in discoteca e quella che si metteva a palla e si cantava a squarciagola – magari anche inventando le parole, perché no! – in macchina con gli amici. La musica è cresciuta con noi, anno dopo anno,dopo; già, perché è un dato di fatto, ogni estate che si rispetti, per essere ...

Advertising

MaieAndre : Qual è attualmente il vostro tormentone estivo preferito? ?? -

Ma non era questo ila cui mi riferivo in apertura. Il panorama dei videogiochi sta ... identificato come marchio di qualità, a sapereè la scheda tecnica perfetta per te tra quelle che ...Il perfetto, come richiede la stagione più calda dell'anno. Come si diventa dj e poi ... Su questo branoè stato il suo lavoro "È nato tutto quando Andrea, il mio socio nel progetto ...La band da 25 dischi di platino: il brano (in uscita venerdì 10) è energia allo stato puro, vuole intende regalare gioia, felicità e solo good vibes ...Il producer romagnolo per l’ultima canzone di «Mister Enjoy»: «Con lui rapporto bellissimo. Il mio lavoro Ci vuole dedizione e costanza» ...