Muore prima dell’intervento | aperta un’inchiesta dalla Procura

(Di mercoledì 8 giugno 2022) di Monica De Santis E’ un mistero il decesso di Rocco Morelli, un 69enne di Eboli che si era ricoverato per un “normale” intervento all’anca, presso il nosocomio cittadino, ma che purtroppo in sala operatoria non c’è mai arrivato. Il cuore di Morelli si è fermato, lo scorso primo giugno, per “complicanze”, che al momento non sono state precisate dai sanitari. Un decesso anomalo, inaspettato che ha spinto i familiari del 69enne assistiti da Studio3A-Valore S.p.A., a presentare un ricorso al Pubblico Ministero delladi Salerno, dottor Morris Saba, che ha aperto un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario.? Al momento il procedimento penale è contro ignoti, ma non è escluso che nei prossimi giorni si possano iscrivere alcune persone nel registro degli indagati. Intanto come richiesto dal Sostituto ...