“Ma stiamo scherzando?!?!”: Marco Travaglio perde la calma, Floris completamente ammutolito [VIDEO] (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il giornalista Marco Travaglio esplode sul caso nazionale, parole di fuoco in diretta televisiva. Marco Travaglio (fonte youtube)Il giornalista, opinionista e direttore de “Il Fatto Quotidiano” Marco Travaglio continua la sua crociata morale, avversando apertamente gli echi dell’ultimo caso di portata nazionale. Si tratta del presunto scoop presentato ai lettori dal quotidiano “Il Corriere della Sera”, in cui veniva pubblicata una lista di sedicenti filo-putiniani e sostenitori della causa russa. La lista, redatta da un utente di Twitter immolato alla causa, conteneva nomi celebri – come Alessandro Orsini, Vito Petrocelli, Alberto Fazolo e il fotoreporter Giorgio Bianchi -, al fianco di illustri sconosciuti della rete. Il caso ha avuto un enorme impatto mediatico, e il giornalista si è ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il giornalistaesplode sul caso nazionale, parole di fuoco in diretta televisiva.(fonte youtube)Il giornalista, opinionista e direttore de “Il Fatto Quotidiano”continua la sua crociata morale, avversando apertamente gli echi dell’ultimo caso di portata nazionale. Si tratta del presunto scoop presentato ai lettori dal quotidiano “Il Corriere della Sera”, in cui veniva pubblicata una lista di sedicenti filo-putiniani e sostenitori della causa russa. La lista, redatta da un utente di Twitter immolato alla causa, conteneva nomi celebri – come Alessandro Orsini, Vito Petrocelli, Alberto Fazolo e il fotoreporter Giorgio Bianchi -, al fianco di illustri sconosciuti della rete. Il caso ha avuto un enorme impatto mediatico, e il giornalista si è ...

Advertising

sigarettaaxduee : RT @gjulja___: no io non posso svegliarmi e trovare questo ma stiamo scherzando christian tu ti devi dare una calmata secondo me https://t.… - Zagortenay87 : @BarbagobboA @FBiasin Bene, c'è ne faremo una ragione, Lautaro guadagna 6 con i bonus ed è titolare e uno dei leade… - _Sim95_ : Politano? Stiamo scherzando vero? - lelleleo_ : no raga no no no no no no questo è il peggiore in assoluto oddio cane ma stiamo scherzando - minimabi : @braveryisthekey NO MA STIAMO SCHERZANDO PARTE UNA DENUNCIA QUI -