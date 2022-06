Juventus | Berta | “Morata? Dipende dai bianconeri”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) “? Tutto è possibile. Basta volerlo.rà da quanto la Juve abbia interesse nel trattenerlo“. Lo ha detto Andrea, ds dell’Atletico Madrid, che lancia un segnale aiin merito al futuro del 29enne attaccante spagnolo. Scaduto il prestito biennale, la Juve ha un’opzione per il riscatto a titolo definitivo fissata in 35 milioni di euro, cifra che però viene ritenuta eccessiva. SportFace.

