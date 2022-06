Italia 1 | “Non continuerà con noi”: il presentatore è stato tagliato, addio fulmineo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fioriscono polemiche attorno all’addio del conduttore di Mediaset: le indiscrezioni suggeriscono un sabotaggio da parte dell’emittente. Mediaset, Italia 1 (fonte youtube)Solamente una manciata di giorni fa uno storico volto di Mediaset ha annunciato il suo ritiro dalle scene di un famoso programma di Italia 1. Si tratta dell’incontenibile Piero Chiambretti, il conduttore valdostano che da due anni regge le redini del programma di approfondimento sportivo “Tiki Taka – La repubblica del pallone“. Le sorti del programma sono sempre apparse quanto mai incerte: la trasmissione è infatti rimbalzata da Italia 1 a Canale 5, riscuotendo tiepidi riscontri di share. Durante la puntata conclusiva del format, Piero Chiambretti ha dichiarato che non prolungherà la sua esperienza a “Tiki Taka”, riservando qualche polemica indirizzata ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fioriscono polemiche attorno all’del conduttore di Mediaset: le indiscrezioni suggeriscono un sabotaggio da parte dell’emittente. Mediaset,1 (fonte youtube)Solamente una manciata di giorni fa uno storico volto di Mediaset ha annunciato il suo ritiro dalle scene di un famoso programma di1. Si tratta dell’incontenibile Piero Chiambretti, il conduttore valdostano che da due anni regge le redini del programma di approfondimento sportivo “Tiki Taka – La repubblica del pallone“. Le sorti del programma sono sempre apparse quanto mai incerte: la trasmissione è infatti rimbalzata da1 a Canale 5, riscuotendo tiepidi riscontri di share. Durante la puntata conclusiva del format, Piero Chiambretti ha dichiarato che non prolungherà la sua esperienza a “Tiki Taka”, riservando qualche polemica indirizzata ...

Advertising

gippu1 : Tommasi & #Clerici sono stati il massimo del commento sportivo in Italia negli ultimi 30 anni (almeno) insieme a Bu… - team_world : È una storia d'amore che non avrà mai fine quella tra l'Italia e Harry Styles: nel nostro Paese #HarrysHouse è DISC… - Giorgiolaporta : In #Russia non si può parlare male di #Putin. In Italia 50 milioni di italiani sono chiamati a votare per il… - lesterjobel : Solo due settimane all’udienza per #PatrickZaki L’Italia intervenga a favore della sua definitiva liberazione e per… - beat_oven : RT @RoccoTodero: Niente, #Calenda è bloccato su questa sciocchezza. Che poi #Renzi abbia dimostrato di tenere all’Italia cacciando prima #S… -