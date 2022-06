Inter, sospiro di sollievo per i tifosi nerazzurri: l’ha detto l’agente di Bastoni! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Per un Dybala, o per meglio dire, un agente di Dybala che entra, ce n’è un altro che esce. La sede dell’Inter quest’oggi è simile al Chiambretti Night, gente che va, gente che viene. Una giornata frenetica per Marotta, il quale si trova a dover sbrogliare più nodi al pettine del mercato nerazzurro, per pianificare una stagione che deve necessariamente vedere l’Inter di nuovo protagonista, magari davanti a tutte le altre. Per questo si spiega la gran mole di incontri in Viale della Liberazione. Alessandro Bastoni Inter (Photo by Claudio Villa/Getty Images)All’uscita dalla sede dei nerazzurri, l’agente Tullio Tinti ha parlato dell’incontro avuto con la dirigenza Interista, dando notizie soprattutto sul futuro di Alessandro Bastoni: “L’incontro è andato bene. Abbiamo parlato di un ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Per un Dybala, o per meglio dire, un agente di Dybala che entra, ce n’è un altro che esce. La sede dell’quest’oggi è simile al Chiambretti Night, gente che va, gente che viene. Una giornata frenetica per Marotta, il quale si trova a dover sbrogliare più nodi al pettine del mercato nerazzurro, per pianificare una stagione che deve necessariamente vedere l’di nuovo protagonista, magari davanti a tutte le altre. Per questo si spiega la gran mole di incontri in Viale della Liberazione. Alessandro Bastoni(Photo by Claudio Villa/Getty Images)All’uscita dalla sede deiTullio Tinti ha parlato dell’incontro avuto con la dirigenzaista, dando notizie soprattutto sul futuro di Alessandro Bastoni: “L’incontro è andato bene. Abbiamo parlato di un ...

