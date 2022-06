Inter, Gazzetta: “Lukaku vuole l’Inter, ma rimane una pista difficile” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Inter, Gazzetta- Ad oggi come scrive La Gazzetta Lukaku dovrebbe essere un passo più vicino alla squadra di Inzaghi, che però dovrà fare qualche sforzo. Marotta sta studiando il vero modo per riportare il belga in quel di Milano senza mettere mani in maniera importante al bilancio e senza fare mega operazioni. Di fatto l’operazione che potrebbe davvero chiudersi è quella del prestito con qualche contropartita per la squadra di Londra che ad oggi è davvero in grande ricostruzione. Molto dipenderà anche da ciò che vorrà Lukaku che vuole Milano, ma alle sue condizioni. “Lukaku si può”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sull’Inter. Il Chelsea apre ai nerazzurri, ma non al prestito gratuiti. I ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 8 giugno 2022)- Ad oggi come scrive Ladovrebbe essere un passo più vicino alla squadra di Inzaghi, che però dovrà fare qualche sforzo. Marotta sta studiando il vero modo per riportare il belga in quel di Milano senza mettere mani in maniera importante al bilancio e senza fare mega operazioni. Di fatto l’operazione che potrebbe davvero chiudersi è quella del prestito con qualche contropartita per la squadra di Londra che ad oggi è davvero in grande ricostruzione. Molto dipenderà anche da ciò che vorràcheMilano, ma alle sue condizioni. “si può”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de Ladello Sport sull’. Il Chelsea apre ai nerazzurri, ma non al prestito gratuiti. I ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter: #Zaniolo può portare altri 7,5 milioni. E se quella cessione non fosse stata un errore? - Gazzetta_it : Juve-Cuadrado, sul rinnovo parti distanti. E l’Inter aspetta... #calciomercato - Gazzetta_it : Inzaghi non è la priorità: ecco perché Simone non ha ancora firmato il rinnovo #Inter - LeviAck8_ : RT @FootballAndDre1: L'#Inter vuole chiudere subito #Dybala. Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra Marotta e Antun, l'agente del gioca… - FootballAndDre1 : L'#Inter vuole chiudere subito #Dybala. Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra Marotta e Antun, l'agente del gi… -