Inter, a metà luglio amichevole contro il Lugano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prende forma il ritiro pre campionato dell’Inter Messa in archivio la stagione scorsa, l’Inter si sta godendo alcuni giorni di vacanza prima di pensare all’intensa stagione 22/23. La squadra tornerà in campo ad inizio luglio con il ritiro che si svolgerà ad Appiano Gentile per poi proseguire con amichevoli tra Italia e Europa. Tra queste, secondo il Corriere dello Sport, ci sarà anche quella contro il Lugano, che sta diventando ormai una classica del calcio estivo. “La preparazione come la scorsa stagione sarà svolta alla Pinetina, attualmente “occupata” dalla nazionale femminile che sta lavorando in vista degli Europei in Inghilterra. Già fissata la prima uscita, escluse eventuali partitelle ad Appiano: sarà a Lugano, probabilmente sabato 16. Poi previste altre gare in giro per ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prende forma il ritiro pre campionato dell’Messa in archivio la stagione scorsa, l’si sta godendo alcuni giorni di vacanza prima di pensare all’intensa stagione 22/23. La squadra tornerà in campo ad iniziocon il ritiro che si svolgerà ad Appiano Gentile per poi proseguire con amichevoli tra Italia e Europa. Tra queste, secondo il Corriere dello Sport, ci sarà anche quellail, che sta diventando ormai una classica del calcio estivo. “La preparazione come la scorsa stagione sarà svolta alla Pinetina, attualmente “occupata” dalla nazionale femminile che sta lavorando in vista degli Europei in Inghilterra. Già fissata la prima uscita, escluse eventuali partitelle ad Appiano: sarà a, probabilmente sabato 16. Poi previste altre gare in giro per ...

