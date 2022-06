Il Paradiso delle Signore 7, Stefania potrebbe venire a sapere di essere in dolce attesa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ne Il Paradiso delle Signore 7, Stefania Colombo potrebbe venire a conoscenza di essere in dolce attesa. Al nuovo debutto della soap su Rai Uno mancano all’incirca due mesi, ma le riprese delle nuove puntate sono già iniziate. Da alcuni giorni il cast si è completamente riunito a Roma, dove è stato allestito il set. Le anticipazioni trapelate in rete fanno sapere che nel corso dei nuovi episodi l’attenzione sarà principalmente focalizzata sulla neo-coppia composta da Marco e Stefania. I due nel corso della sesta stagione hanno fatto sognare i telespettatori con il loro grande amore. Chissà che presto i due innamorati non decidano di mettere su famiglia. Il Paradiso ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ne Il7,Colomboa conoscenza diin. Al nuovo debutto della soap su Rai Uno mancano all’incirca due mesi, ma le ripresenuove puntate sono già iniziate. Da alcuni giorni il cast si è completamente riunito a Roma, dove è stato allestito il set. Le anticipazioni trapelate in rete fannoche nel corso dei nuovi episodi l’attenzione sarà principalmente focalizzata sulla neo-coppia composta da Marco e. I due nel corso della sesta stagione hanno fatto sognare i telespettatori con il loro grande amore. Chissà che presto i due innamorati non decidano di mettere su famiglia. Il...

