Guerra Ucraina | von der Leyen | “Cibo in arsenale terrore del Cremlino”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin sta conducendo “un assedio freddo, spietato e calcolato ai Paesi più vulnerabili del mondo. Ilè entrato a far parte dell’deldele non possiamo tollerarlo”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, intervenendo nella sessione plenaria del Parlamento a Strasburgo. La Banca Mondiale, aggiunge von der, “stima che 10 milioni di persone vengano spinte nella povertà estrema per ogni punto percentuale di aumento dei prezzi. Pertanto non dobbiamo farci illusioni sulle sfide che ci aspettano. Stiamo affrontando una collisione di crisi che amplificheranno l’insicurezza alimentare in tutto il mondo”. “Alcune sono l’eredità della pandemia e di problemi più ampi legati al costo ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'E' una guerra curiosa: Zelensky parla con tutti, i leader si telefonano og… - rulajebreal : Allora ?@giammarcosicuro? adesso capisci di quale orrore stiamo parlando? Possiamo convenire sul fatto che i russi… - fattoquotidiano : La strategia del governo Draghi è fallita sul campo. Draghi aveva assicurato che l’invio delle armi avrebbe permess… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Filorussi: 'Riaperto porto Berdyansk, qui è pieno di grano' #severodonetsk #russia #ucraina #medvedev #russo https://… - lentespechio : RT @jacopo_iacoboni: permettere a Putin di imporre il suo volere criminale all'Ucraina non porterà la 'pace' di cui parlano nelle tv italia… -

Le "persistenti pressioni inflazionistiche" legate allarussa ine all'"incertezza frenano i consumi delle famiglie, rallentando la ripresa dei servizi", prosegue l'Ocse, aggiungendo ...... sviluppo rurale e crescita economica in un momento in cui lainsta facendo salire alle stelle in tutto il mondo i prezzi di cibo, fertilizzanti ed energia, esponendo ulteriori ...Ci voleva la guerra Russia-Ucraina per assistere a uno spettacolo degno della più grande tradizione circense, tale da far invidia al famoso Circo Barnum. Se fosse il mese di agosto e ci trovassimo al ...sviluppo rurale e crescita economica in un momento in cui la guerra in Ucraina sta facendo salire alle stelle in tutto il mondo i prezzi di cibo, fertilizzanti ed energia, esponendo ulteriori ...