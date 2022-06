Grano e sanzioni. Prove di intesa (anti occidentale) tra Lavrov e Cavusoglu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Turchia e Russia spingono per aprire e gestire un corridoio nel Mar Nero per il Grano, offrendo così all’Ucraina la possibilità di esportare nei mercati globali i quantitativi che erano bloccati a Odessa. Così il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ricevendo il suo omologo russo Sergey Lavrov ad Ankara nel mezzo di una crescente crisi alimentare mondiale. Il governo turco ha aggiunto una postilla che proprio secondaria non è: ovvero la richiesta che in parallelo ci sia l’allentamento delle sanzioni occidentali contro la Russia. Senza le mine a Odessa chi assicura Kiev che la Putin non attaccherà? Le promesse In primis Lavrov ha assicurato che la Russia non avrebbe “abusato” del suo vantaggio navale se i porti dell’Ucraina fossero stati sminati e avrebbe “adottato tutte le ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 giugno 2022) Turchia e Russia spingono per aprire e gestire un corridoio nel Mar Nero per il, offrendo così all’Ucraina la possibilità di esportare nei mercati globali i qutativi che erano bloccati a Odessa. Così il ministro degli Esteri turco Mevlutricevendo il suo omologo russo Sergeyad Ankara nel mezzo di una crescente crisi alimentare mondiale. Il governo turco ha aggiunto una postilla che proprio secondaria non è: ovvero la richiesta che in parallelo ci sia l’allentamento delleoccidentali contro la Russia. Senza le mine a Odessa chi assicura Kiev che la Putin non attaccherà? Le promesse In primisha assicurato che la Russia non avrebbe “abusato” del suo vantaggio navale se i porti dell’Ucraina fossero stati sminati e avrebbe “adottato tutte le ...

