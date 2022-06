Gemma Galgani abbandona Uomini e Donne? L’indiscrezione

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Alcuni indizi hanno fatto pensare all’abbandono definitivo del programmada parte di di. Ma sarà vero?, star indiscussa del famigerato programma televisivo, durante l’ultimo periodo è stata abbastanza accantonata.protagonista del dating show (Via Screenshot)Infatti al centro dell’attenzione all’interno dello studio, ha preso il suo posto Ida Platano e le sue vicende con Riccardo. Questo e altri piccoli indizi hanno fatto pensare che la fantasticapotesse non prendere parte al programma durante la prossima stagione. Questo ha spaventato gli spettatori di, i ...

Liskjxo : @scherzogeniale Lei è una Gemma Galgani in erba - ilCenacoloWebTv : ore 20:50 - SANTO ROSARIO - Santuario di Santa Gemma Galgani (Lucca) - 08/06/2022 - seiprofumata : gemma galgani al gf??? fate entrare il gabbiano george sono pronta a shipparli che schifo i jeroo -

fuori da Uomini e Donne Le ultime edizioni di Uomini e Donne hanno sempre avuto una grande protagonista:. La dama del trono Over, dai tempi di Giorgio Manetti, ha assunto ...Non sembrano essere invece arrivati da, storica 'rivale' della Ricci, e nemmeno da Ida Platano, sempre più protagonista nel programma con i suoi intrecci amorosi; già dal prossimo ...Scopriamo il perché. Mentre i rumors del gossip annunciano che, probabilmente, per Gemma Galgani la stagione appena conclusa è stata la sua ultima esperienza televisiva al daytime di Canale 5, e che ...Gemma Galgani dice davvero addio a Uomini e Donne Maria De Filippi sarebbe "stanca" ma arriva una news che smentisce l'indiscrezione ...