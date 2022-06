Gattuso non ci sta e zittisce gli haters: “Quando mi danno del razzista mi sembra di impazzire” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Frasi estrapolate e decontestualizzate. Parole travisate e deduzioni ricavate ad arte e strumentalizzate: tutte fake news che rinfocolano l’odio seriale e le polemiche social verso Ringhio Gattuso, tornato negli ultimi mesi nel centro del mirino di haters e detrattori. Una bufera che è tornata ad investire l’ex campione del pallone anche oggi, con le trattative in corso col Valencia, che sta vagliando le sue possibilità per la panchina. Così, la storica bandiera del Milan – oltre che campione del mondo nel 2006 – finisce nuovamente sulla graticola dei social. Alla gogna dell’agorà virtuale dove tornano, rispolverate per l’occasione, alcune dichiarazioni che Gattuso avrebbe pronunciato una quindicina di anni fa. In un’intervista al Corriere Gattuso mette i puntini sulle “i” La battaglia contro l’arrivo del tecnico ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Frasi estrapolate e decontestualizzate. Parole travisate e deduzioni ricavate ad arte e strumentalizzate: tutte fake news che rinfocolano l’odio seriale e le polemiche social verso Ringhio, tornato negli ultimi mesi nel centro del mirino die detrattori. Una bufera che è tornata ad investire l’ex campione del pallone anche oggi, con le trattative in corso col Valencia, che sta vagliando le sue possibilità per la panchina. Così, la storica bandiera del Milan – oltre che campione del mondo nel 2006 – finisce nuovamente sulla graticola dei social. Alla gogna dell’agorà virtuale dove tornano, rispolverate per l’occasione, alcune dichiarazioni cheavrebbe pronunciato una quindicina di anni fa. In un’intervista al Corrieremette i puntini sulle “i” La battaglia contro l’arrivo del tecnico ...

