Doppio femminicidio a Vicenza: uccide in strada la ex e poi fredda l'attuale fidanzata, prima di togliersi la vita (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una lunga scia di sangue, iniziata a sgorgare questa mattina – intorno alle 9.30 – nella provincia vicentina e proseguita nel corso della giornata. La prima a morire, colpita in strada con colpi da arma da fuoco, è stata Lidia Miljkovic, una 42enne di origini serbe (madre di due figli). Poi la fuga a bordo di un'automobile, in compagnia dell'attuale compagna dell'uomo (un bosniaco coetaneo della prima vittima) e il macabro ritrovamento nel pomeriggio: in quella vettura, infatti, sono stati trovati nel pomeriggio i corpi senza vita sia dell'uomo che dell'altra donna. Un Doppio femminicidio a Vicenza, concluso anche con un suicidio.

