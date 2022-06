Deraglia treno passeggeri: 17 morti e 50 feriti in Iran. Le immagini del disastro dall'alto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un treno passeggeri è Deragliato nell'est dell' Iran provocando almeno 17 morti e 50 feriti , alcuni in gravi condizioni. Il disastro è avvenuto nelle prime ore di mercoledì nei pressi della città... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 8 giugno 2022) Unto nell'est dell'provocando almeno 17e 50, alcuni in gravi condizioni. Ilè avvenuto nelle prime ore di mercoledì nei pressi della città...

