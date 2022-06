Dal Messico sicuri | “Ecuador escluso dal Mondiale!”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Mondiale in Qatar sarà il primo giocato d’inverno, il secondo consecutivo senza l’Italia. La sconfitta con la Macedonia ha precluso la possibilità agli uomini di Mancini di qualificarsi alla competizione più importante di questo sport. Nelle ultime settimane sono state diverse le voci di possibili squadre che avrebbero potuto essere squalificate, in favore di altre, di conseguenza, ripescate. L’Italia ci ha sperato, inizialmente, ma Gravina – chiaramente – escluse questa ipotesi non molto tempo fa. Mancini Italia Mondiali Quanto scritto, però, dai colleghi messicani avrebbe del clamoroso: secondo Atzeca Sport, infatti, quotidiano messicano, l’sarebbe fuori dai Mondiali, al loro posto la FIFA sceglierebbe una nazionale sudamericana, la favorita è il Cile. La FIFA, riportano i media sudamericani, dovrebbe comunicare la sua decisione ufficiale ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAL MESSICO - Monterrey, America e Toluca piombano su Cavani, ma l'ingaggio è fuori portata - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAL MESSICO - Monterrey, America e Toluca piombano su Cavani, ma l'ingaggio è fuori portata - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAL MESSICO - Monterrey, America e Toluca piombano su Cavani, ma l'ingaggio è fuori portata - apetrazzuolo : DAL MESSICO - Monterrey, America e Toluca piombano su Cavani, ma l'ingaggio è fuori portata - napolimagazine : DAL MESSICO - Monterrey, America e Toluca piombano su Cavani, ma l'ingaggio è fuori portata -

Ecuador fuoriMondiale La FIFA annuncerà la sua decisione ufficiale tra un paio di giorni, ma al momento pare proprio che il massimo organismo del calcio sia orientato a non ammettere l'Ecuador. ...... tutti hanno la possibilità di supportare la causa, agevolando la raccolta di plasticamare. ... Brasile , Israele , Sud Africa , Colombia e, che ha rimosso quasi 10 tonnellate di detriti ...In troppi Paesi I reporter sono chiusi in carcere, perseguitati o uccisi, a partire dal Messico, forse il luogo meno sicuro del pianeta per i giornalisti, che vengono ammazzati per strada senza mai ...Il Messico chiama Edinson Cavani. Secondo quanto riportato dal portale messicano Record, infatti, tre squadre della Liga MX sono sulle sue tracce: si tratta di Monterrey, América e Toluca. Le richiest ...