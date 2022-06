Dai nonni ai nipoti, la passione è la stessa: Errico il primo abbonato del lupo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze”. E’ questo lo spirito con cui nonno Errico Petrozziello, oggi pomeriggio ha “inaugurato” la campagna abbonamenti 2022/2023 dell’US Avellino 1912. Nonno Errico ha sottoscritto le prime tessere per lui e il suo omonimo. Non è bastata l’eliminazione arrivata contro il Foggia, nemmeno una stagione al di sotto delle aspettative a scalfire l’amore per il lupo. Un lupo capace di unire intere generazioni. Errico oggi è lo spot che testimonia la voglia di tornare allo stadio. La voglia di tornare a vivere, dopo due anni di sofferenza. Due anni in cui la gente per “colpa” della pandemia è rimasta in casa a soffrire davanti alla tv, alla radio oppure ad una semplice cronaca testuale. Ora è tempo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze”. E’ questo lo spirito con cui nonnoPetrozziello, oggi pomeriggio ha “inaugurato” la campagna abbonamenti 2022/2023 dell’US Avellino 1912. Nonnoha sottoscritto le prime tessere per lui e il suo omonimo. Non è bastata l’eliminazione arrivata contro il Foggia, nemmeno una stagione al di sotto delle aspettative a scalfire l’amore per il. Uncapace di unire intere generazioni.oggi è lo spot che testimonia la voglia di tornare allo stadio. La voglia di tornare a vivere, dopo due anni di sofferenza. Due anni in cui la gente per “colpa” della pandemia è rimasta in casa a soffrire davanti alla tv, alla radio oppure ad una semplice cronaca testuale. Ora è tempo ...

