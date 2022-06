Che Dio ci Aiuti 7 ultima stagione per Elena Sofia Ricci, la conferma dall’attrice: “I fan mi vogliono bene” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Che Dio ci Aiuti 7 ultima stagione per Elena Sofia Ricci. Dopo mille dubbi e smentite varie, l’attrice conferma ufficialmente il suo addio, che avverrà alla fine del settimo ciclo di episodi. La Ricci è la protagonista della fiction Rai dal 2011, anno in cui è andata in onda per la prima volta sulla rete ammiraglia. L’attrice toscana si è sempre detta molto legata al personaggio di Suor Angela, ma nell’intervista rilasciata a La Repubblica, chiarisce che sarà presente all’inizio della stagione, e poi lascerà nel corso degli episodi. L’addio di Elena Sofia Ricci in Che Dio ci Aiuti 7 era stato più volte anticipato, ma finora non c’era nulla di ufficiale. Lo scorso ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Che Dio ciper. Dopo mille dubbi e smentite varie, l’attriceufficialmente il suo addio, che avverrà alla fine del settimo ciclo di episodi. Laè la protagonista della fiction Rai dal 2011, anno in cui è andata in onda per la prima volta sulla rete ammiraglia. L’attrice toscana si è sempre detta molto legata al personaggio di Suor Angela, ma nell’intervista rilasciata a La Repubblica, chiarisce che sarà presente all’inizio della, e poi lascerà nel corso degli episodi. L’addio diin Che Dio ci7 era stato più volte anticipato, ma finora non c’era nulla di ufficiale. Lo scorso ...

