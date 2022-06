Belen Rodriguez, retroscena sui fratelli: “Liti tra di noi? Dico questo” (Di mercoledì 8 giugno 2022) La showgirl argentina Belen Rodriguez sul rapporto con i fratelli Jeremias e Cecilia: ecco cosa ha rivelato Da anni i tre fratelli Rodriguez sono diventati tra i personaggi più apprezzati del piccolo schermo. Spesso e volentieri hanno dimostrato quanto siano uniti tra di loro, con Jeremias e Cecilia che presero parte in tandem alla seconda edizione del GF Vip. Le cose tra di loro, in realtà, vanno ancora meglio di quanto appaia sul piccolo schermo e lo hanno confermato in una intervista a Lookdavip: “Devo dire che siamo tanto fortunati – ha confessato Belen – , di solito quelli che vanno tanto d’accordo sono i gemelli. Non sempre il rapporto di sangue è obbligato, deve essere una scelta e per noi non è un problema. Litighiamo con gli altri ma mai tra ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) La showgirl argentinasul rapporto con iJeremias e Cecilia: ecco cosa ha rivelato Da anni i tresono diventati tra i personaggi più apprezzati del piccolo schermo. Spesso e volentieri hanno dimostrato quanto siano uniti tra di loro, con Jeremias e Cecilia che presero parte in tandem alla seconda edizione del GF Vip. Le cose tra di loro, in realtà, vanno ancora meglio di quanto appaia sul piccolo schermo e lo hanno confermato in una intervista a Lookdavip: “Devo dire che siamo tanto fortunati – ha confessato– , di solito quelli che vanno tanto d’accordo sono i gemelli. Non sempre il rapporto di sangue è obbligato, deve essere una scelta e pernon è un problema.ghiamo con gli altri ma mai tra ...

