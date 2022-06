' Bastoni | duello Conte - Ten Hag | lo vogliono Tottenham e United!'

Advertising

junews24com : Calciomercato Juve, nuovo duello con l'Inter! Ecco l'obiettivo - -

Manchester United e Tottenham avrebbero chiesto informazioni all' Inter per Alessandro. Secondo il Daily Mail , i nerazzurri valutano il difensore circa 70 milioni di euro, ma nonostante questo Antonio Conte spera di fare un secondo colpo dopo Perisic , preso poche settimane fa ...Anche i Red Devils guardano allo spagnolo intotale con. Per quanto riguarda Skriniar gli esami a cui si è sottoposto dopo l'infortunio in nazionale hanno confermato il problema ...Il difensore italiano ha ribadito che ha un contratto di due anni con l'Inter ma i club inglesi lo cercano mentre si sfidano per il calciatore del Villarreal ...Inter, Lukaku in prestito Ora il Chelsea apre. Occhi delle big europee su Bastoni e Skriniar fermo per infortunio ...