Agente Bastoni dopo l’incontro con l’Inter | «Resta sicuramente»

(Di mercoledì 8 giugno 2022) . Il difensore destinato a continuare in nerazzurro Nonostanteessamenti di Manchester United e Tottenham alla fine Alessandroresterà al. A confermarlo è stato lo stessodel giocatore Tullio Tintiaver incontrato il club in sede: «Tranquillizzare i tifosi del? Assolutamente,rimane al». L'articolo proviene da Calcio News 24.

16 Il procuratore Tullio Tinti è arrivato nella sede dell'Inter. L'deve discutere con i dirigenti nerazzurri il rinnovo di contratto dell'allenatore Simone ...il futuro di Alessandro, ...... i nomi possibili sono quelli di Lautaro Martinez, Milan Skriniar e Alessandro. Ma non è ... nelle prossime ore andrà in scena l'incontro tra Beppe Marotta e l'dell'argentino, Jorge Antun.All'uscita dalla sede dell'Inter, l'agente Tullio Tinti ha parlato dell'incontro avuto con la dirigenza nerazzurra, dando notizie ...Alessandro Bastoni resterà all’Inter anche nella prossima stagione. L’ha confermato l’agente del difensore, Tullio Tinti, come riportano Sky Sport e Sportitalia che hanno potuto scambiare una rapida ...