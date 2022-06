Viaggio a Mosca, Salvini ci riprova? «Da lunedì tutto è possibile» (Di martedì 7 giugno 2022) Il leader della Lega Matteo Salvini non sembra aver rinunciato all’idea di partire per Mosca. Anzi. In un’intervista rilasciata oggi a Mattino 5 ha fatto sapere che da lunedì, ovvero dopo le elezioni comunali e il referendum sulla giustizia, se ne riparlerà. «Ne riparliamo da lunedì in avanti, non voglio che adesso parlino di Salvini, lavoro in silenzio e costruisco in silenzio cosi che Renzi e Fornero non critichino. E poi porto risultati sul tavolo», ha detto il Capitano. «È mio dovere continuare a lavorare. È mio dovere da leader di un partito di maggioranza che sostiene il governo e da padre di famiglia. Se continuo a parlare con i russi? Sì, ci sto lavorando. Domenica prossima votano milioni di italiani per eleggere 1000 sindaci e, votando si a 5 referendum, migliaia di italiani possono cambiare ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Il leader della Lega Matteonon sembra aver rinunciato all’idea di partire per. Anzi. In un’intervista rilasciata oggi a Mattino 5 ha fatto sapere che da, ovvero dopo le elezioni comunali e il referendum sulla giustizia, se ne riparlerà. «Ne riparliamo dain avanti, non voglio che adesso parlino di, lavoro in silenzio e costruisco in silenzio cosi che Renzi e Fornero non critichino. E poi porto risultati sul tavolo», ha detto il Capitano. «È mio dovere continuare a lavorare. È mio dovere da leader di un partito di maggioranza che sostiene il governo e da padre di famiglia. Se continuo a parlare con i russi? Sì, ci sto lavorando. Domenica prossima votano milioni di italiani per eleggere 1000 sindaci e, votando si a 5 referendum, migliaia di italiani possono cambiare ...

Advertising

fanpage : 'Il suo obiettivo non è la pace'. @robertosaviano ricostruisce ai nostri microfoni il rapporto del leader della… - fanpage : Matteo Salvini vuole andare a Mosca per parlare con Putin di pace, un ruolo, quello di mediatore, che non gli appar… - SkyTG24 : A #LiveIn Venezia, Matteo Renzi: “Un viaggio a Mosca? In un momento di guerra, lasciamo a quelli bravi il compito d… - neXtquotidiano : “Tutto è possibile”, il nuovo gioco delle tre carte di #Salvini sul suo viaggio a Mosca | VIDEO - TommyBrain : Becchi:Salvini, il viaggio a Mosca, i referendum e la china scivolosa -