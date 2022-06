“Un'occasione per cambiare la giustizia. Non sprecare” Referendum, Giorgetti scende in campo su Affaritaliani (Di martedì 7 giugno 2022) Una presa di posizione chiara. Secca. Inequivocabile. Per la prima volta il numero due della Lega, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, scende in campo sui cinque Referendum di domenica prossima, 12 giugno. E lo fa con una dichiarazione ad Affaritaliani.it: “Un’occasione... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 7 giugno 2022) Una presa di posizione chiara. Secca. Inequivocabile. Per la prima volta il numero due della Lega, il ministro dello Sviluppo economico Giancarloinsui cinquedi domenica prossima, 12 giugno. E lo fa con una dichiarazione ad.it: “Un’... Segui su.it

Advertising

sandrogozi : #Bologna, incontro “Unire i riformisti. Ma come?” Abbiamo un'occasione storica per mandare a gambe all'aria l'att… - PaoloGentiloni : Un grande passo avanti europeo verso il #SalarioMinimo. Non un obbligo ma un’occasione. Per proteggere il lavoro po… - MinisteroDifesa : 'Da 208 anni vicini ai cittadini e punto di riferimento per tutti: grazie alle donne e agli uomini dell'Arma dei… - anmnapoli : ???????? DEVIAZIONE LINEE BUS: in occasione dell'evento musicale (concerto Vasco Rossi) presso lo stadio Diego Armando… - piriarte1278 : RT @MaxPriviero: @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @migliaccio31 @DavLucia @cecchi_giovanna @dianadep1 @RitangelaPrivi1 @Messe11… -