Ultime Notizie – Sarzana, due omicidi in 48 ore: un fermo per la prostituta uccisa (Di martedì 7 giugno 2022) La vittima trovata oggi, una trans, era scomparsa da 24 ore. Si indaga sulla relazione con la 35enne uccisa Ancora un omicidio a Sarzana, il secondo in 48 ore. Una transessuale è stata trovata morta in un fosso la notte scorsa. Sull’omicidio la procura di La Spezia ha aperto un fascicolo indipendente dall’indagine sull’omicidio della prostituta albanese di 35 anni uccisa a Marinella di Sarzana il 5 giugno scorso, ma si sta indagando per capire se i due fatti possano essere collegati. Per l’omicidio della donna albanese uccisa con un colpo di pistola alla testa c’è intanto un fermo. La trans era invece scomparsa da 24 ore ed era stata presentata la denuncia. La notte scorsa i carabinieri hanno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) La vittima trovata oggi, una trans, era scomparsa da 24 ore. Si indaga sulla relazione con la 35enneAncora uno a, il secondo in 48 ore. Una transessuale è stata trovata morta in un fosso la notte scorsa. Sull’o la procura di La Spezia ha aperto un fascicolo indipendente dall’indagine sull’o dellaalbanese di 35 annia Marinella diil 5 giugno scorso, ma si sta indagando per capire se i due fatti possano essere collegati. Per l’o della donna albanesecon un colpo di pistola alla testa c’è intanto un. La trans era invece scomparsa da 24 ore ed era stata presentata la denuncia. La notte scorsa i carabinieri hanno ...

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - CISPorg : ??I rifugiati nel mondo sono oltre 82 milioni?? Salvare vite umane in situazioni di conflitti o disastri naturali è u… - italianfag23 : RT @7Robymar: - No, non ho letto le ultime notizie di mercato, perché me lo chiedi? -