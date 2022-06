Tutto bloccato | niente frutta | Crosetto ridicolizza Lamorgese | un imbarazzante imprevisto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022) Il Viminale si fa ancora ridere dietro. A svelare l'ultima equestione è Guido. Il fondatore di Fratelli d'Italia non smette di aggiornare gli utenti di Twitter sugli "imprevisti" che mettono a disagio Luciana. "Per un problema informatico al Ministero dell'Interno - fa sapere l'imprenditore - èil decreto flussi e quindi (denuncia di Coldiretti) si rischia di non poter raccogliere la". Proprio così, prosegue, "un problema informatico che pare non riescano a risolvere… E che quindi può essere superato solo normativamente". Ma per lai problemi informatici non solo l'unico motivo di imbarazzo. Nei giorni scorsi sempresi era lasciato andare a una profezia strettamente legata alle difficoltà ...