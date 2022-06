Troppi flop | troppi conti in rosso Dazn è in vendita E licenzia

Leggi su tvzoom

(Di martedì 7 giugno 2022) Come perdere un miliardo di sterline all’anno The Sunday Times, pagina 4, di Jamie Nimmo. Anthony Joshua ha sfilato con sicurezza a Wembley il 22 settembre 2018, tra gigantesche lettere fiammeggianti che recitavano A e J. Dopo questa grande entrata, non ha deluso i 90 mila fan presenti nello stadio e i milioni che lo guardavano in Tv, mostrando la sua potenza per battere il pugile russo Alexander Povetkin. È stata anche la piattaforma ideale per, l’ambizioso servizio di streaming sportivo di Sir Leonard Blavatnik, per mostrare per la prima volta i propri talenti al pubblico americano., che si pronuncia “Da-zone”, aveva appena concluso un accordo da 1 miliardo di dollari (800 milioni di sterline) con il promotore di Joshua, Matchroom di Eddie Heam, per trasmettere gli incontri dei suoi pugili agli spettatori statunitensi. Ma nove mesi dopo, ...