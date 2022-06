Torino | ad Aurora armato di machete | il 28enne torna libero e ringrazia il giudice

Advertising

Corriere : Aurora, il 28enne armato di machete torna libero e ringrazia il giudice - Carmeli33392291 : È già libero il pregiudicato di origine marocchina “immortalato” nei giorni scorsi mentre nel quartiere Aurora, all… - paolaokaasan : RT @ilcupo_m: Torna libero l’uomo che correva con il machete nel quartiere Aurora a Torino ???????? e voi pensate di fermare questo con un refe… - Ben_di_ : RT @ilcupo_m: Torna libero l’uomo che correva con il machete nel quartiere Aurora a Torino ???????? e voi pensate di fermare questo con un refe… - MaurizioFuochi : RT @ilcupo_m: Torna libero l’uomo che correva con il machete nel quartiere Aurora a Torino ???????? e voi pensate di fermare questo con un refe… -

è stato scarcerato il giovane di origine marocchina ripreso nei giorni scorsi mentre nel quartiere, alla periferia nord del capoluogo piemontese, inseguiva un connazionale armato di ......a dorso nudo e con un machete in mano rincorreva un altro ragazzo in corso Giulio Cesare a. ... Sentiti alcuni testimoni sull'episodio avvenuto nel quartiere. "Grazie", ha detto il ragazzo ...Hamza Zirar filmato a petto nudo, insanguinato, mentre in mezzo alla strada brandisce un machete e rincorre un altro uomo è l’immagine perfetta per urlare alla periferia violenta di Torino. Basta un c ...Il sindaco Lo Russo: “Scena intollerabile quella del machete ma non siamo ostaggio di gang criminali” Tra Aurora e Barriera 33 nuovi ...