Sui delitti di Sarzana l' ombra di un serial killer

Leggi su agi

(Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Un uomo è stato fermato questa mattina nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta trovata senza vita domenica alle 2 di mattina nei pressi del torrente Parmignola, a. Si tratterebbe di un artigiano della Lunigiana. Un filo unisce i due: non si esclude infatti un collegamento con il secondo omicidio, scoperto stamane nella stessa zona. Vittima, in questo caso, un giovane transessuale, il cui corpo è stato trovato senza vita intorno alle 9, non lontano dalla zona della scoperta dell'altro corpo di Nevila Pjetri, con segni di violenza. Secondo l'autopsia eseguita stamane sul corpo della prostituta, la donna è stata uccisa da un colpo di pistola. Carabinieri e polizia hanno partecipato a una riunione in Procura e domani il Prefetto della Spezia ha convocato aalle 11:30, una ...