Salario minimo, Meloni: “Non sono contraria ma non risolve il problema” (Di martedì 7 giugno 2022) MILANO – “Il tema del Salario è un tema molto serio ma rischiamo di fare un dibattito sul tema del lavoro che è diciamo un po’ nicchia. Il Salario minimo è una misura per carità interessante che però si rivolge a una platea di lavoratori che tendenzialmente sono già coperti da un contratto nazionale e dove c’è un contratto nazionale c’è anche tendenzialmente un Salario minimo. Non vorrei che fosse un obiettivo per non affrontare una serie di problemi sulle discriminazioni dei lavoratori in Italia come ad esempio il fatto che c’è una precarizzazione sempre più eccessiva, il fatto che ci sono milioni di lavoratori esclusi completamente dalle tutele. La questione va affrontata ma credo in un quadro molto più ampio e complesso altrimenti si fa finta di ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 giugno 2022) MILANO – “Il tema delè un tema molto serio ma rischiamo di fare un dibattito sul tema del lavoro che è diciamo un po’ nicchia. Ilè una misura per carità interessante che però si rivolge a una platea di lavoratori che tendenzialmentegià coperti da un contratto nazionale e dove c’è un contratto nazionale c’è anche tendenzialmente un. Non vorrei che fosse un obiettivo per non affrontare una serie di problemi sulle discriminazioni dei lavoratori in Italia come ad esempio il fatto che c’è una precarizzazione sempre più eccessiva, il fatto che cimilioni di lavoratori esclusi completamente dalle tutele. La questione va affrontata ma credo in un quadro molto più ampio e complesso altrimenti si fa finta di ...

