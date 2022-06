Roger Balduino rivela i motivi del ritiro e Nicola Savino aggiunge un retroscena

Leggi su biccy

(Di martedì 7 giugno 2022), dopo essere stato costretto a ritirarsi da L’Isola dei Famosi, ieri sera ha fatto il suo ingresso trionfale in studio, ospite da Ilary Blasi. Nessuna scalinata per lui, ma un ingresso da dietro il ledwall dello studio con tanto di zoppicamento. Questo perché il modello è stato forzato a ritirarsi a causa proprio di vari problemi legati ad un piede. Entrato in studio,ha così parlato con Ilary Blasi: “Come va la caviglia? Va così e così, mi sono anche bruciato il piede. Avrei continuato a giocare, mi ha fatto davvero paura lasciare il gioco, non essermi fatto male. Ho chiesto davvero al dottore di tornare in gioco, ma lui non ha voluto, non potevo”.: problemi al piede ed..emorroidi Dopo una storta alla caviglia ed una scottatura al piede, la ...