Referendum, l’Italia impone di non travisare e di travisare il volto (Di martedì 7 giugno 2022) per accedere al seggio – Strano. Sono stato più volte incaricato di presiedere seggi elettorali. Ricordo che la legge prevedeva, e prevede ancora, di non ammettere nel seggio chi avesse il viso travisato, per esempio con un passamontagna o con una veletta. Adesso impone di entrare col viso travisato dalla mascherina. Curioso paese, il nostro, con lo Stato che impone di non travisare il viso e di travisarlo. Per fortuna, non sono più presidente di seggio. (Ard) Leggi su romadailynews (Di martedì 7 giugno 2022) per accedere al seggio – Strano. Sono stato più volte incaricato di presiedere seggi elettorali. Ricordo che la legge prevedeva, e prevede ancora, di non ammettere nel seggio chi avesse il viso travisato, per esempio con un passamontagna o con una veletta. Adessodi entrare col viso travisato dalla mascherina. Curioso paese, il nostro, con lo Stato chedi nonil viso e di travisarlo. Per fortuna, non sono più presidente di seggio. (Ard)

