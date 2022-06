Referendum giustizia, Berlusconi: “Mi appello agli italiani, andate a votare” (Di martedì 7 giugno 2022) ROMA – “Domenica 12 giugno si terranno dei Referendum fondamentali in materia di giustizia, che potrebbero contribuire a fare dell’Italia un Paese più garantista e quindi più libero. Di questi Referendum si parla poco o nulla: evidentemente qualcuno non vuole che gli italiani si pronuncino su un tema che da trent’anni almeno dilania il Paese. Un tema che riguarda i rapporti fra Stato e cittadino, la terzietà del giudice, la neutralità politica della magistratura. Rivolgo un appello accorato a tutti gli italiani perchè vadano a votare e diano il loro voto su un argomento che, prima o poi, potrebbe riguardarli tutti personalmente”. E’ quanto scrive sul suo account Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 7 giugno 2022) ROMA – “Domenica 12 giugno si terranno deifondamentali in materia di, che potrebbero contribuire a fare dell’Italia un Paese più garantista e quindi più libero. Di questisi parla poco o nulla: evidentemente qualcuno non vuole che glisi pronuncino su un tema che da trent’anni almeno dilania il Paese. Un tema che riguarda i rapporti fra Stato e cittadino, la terzietà del giudice, la neutralità politica della magistratura. Rivolgo unaccorato a tutti gliperchè vadano ae diano il loro voto su un argomento che, prima o poi, potrebbe riguardarli tutti personalmente”. E’ quanto scrive sul suo account Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio. L'articolo L'Opinionista.

