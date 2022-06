PNRR – Contessa ANCE BRINDISI | Ormai un “PIT-STOP” è inevitabile Occorre un patto tra stato | imprese e cittadini

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) - La situazione che sta venendo a determinarsi nel paese-Italia è decisamente preoccupante e richiede decisioni immediate, 7 giugno 2022. La situazione che si sta venendo a determinare nel paese-Italia è decisamente preoccupante e rischia di mettere in discussione ogni ipotesi di ripresa economica. I segnali di allarme sonoevidenti, anche se sono in tanti a nascondere la testa sotto la sabbia ed a far finta di nulla, come se problemi così gravi possano risolversi senza assumere decisioni drastiche ed anche dolorose., pertanto, immaginare soluzioni realmente capaci di incidere ed il riferimento è al realedi attuazione deled alla necessità di riprogrammazione, partendo da un diverso rapporto trae ...