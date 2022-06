“Non meriti amore, morirai tra sangue e dolori”: rinviato a giudizio lo stalker di una donna romana (Di martedì 7 giugno 2022) Ha inviato messaggi per due anni all’ex fidanzata, anche con minacce di morte a lei e all’attuale compagno: per questo uno stalker 43enne, originario della Toscana, attualmente sottoposto alla misura di divieto di avvicinamento, è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma. L’accusa è appunto di stalking aggravato. “Non meriti amore o amici, devi morire o passare il resto dei tuoi giorni sola come un cane o in un letto di ospedale tra sangue e dolori”, “Farai i conti anche tu con Dio e credo che la sotto ci faremo compagnia”, sono solo alcuni dei messaggi inviati dall’uomo. LEGGI ANCHE Enrico Varriale a processo per stalking. La vittima conferma le accuse: "Minacce e aggressioni fisiche" Stalking, anche dai domiciliari perseguitava la ex: arrestato Nel capo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022) Ha inviato messaggi per due anni all’ex fidanzata, anche con minacce di morte a lei e all’attuale compagno: per questo uno43enne, originario della Toscana, attualmente sottoposto alla misura di divieto di avvicinamento, è statodal gup di Roma. L’accusa è appunto di stalking aggravato. “Nono amici, devi morire o passare il resto dei tuoi giorni sola come un cane o in un letto di ospedale tra”, “Farai i conti anche tu con Dio e credo che la sotto ci faremo compagnia”, sono solo alcuni dei messaggi inviati dall’uomo. LEGGI ANCHE Enrico Varriale a processo per stalking. La vittima conferma le accuse: "Minacce e aggressioni fisiche" Stalking, anche dai domiciliari perseguitava la ex: arrestato Nel capo ...

