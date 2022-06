Maxi operazione antidroga a Trieste, col Sì al referendum sarebbe stata impossibile (Di martedì 7 giugno 2022) Dalla Colombia all’Europa, per inondare di cocaina le principali piazze di spaccio del vecchio continente. Questo il colpo inferto dal procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, a una Maxi banda di narcos composta da ben 38 persone. Tutti loro sono accusati di reati pesantissimi tra cui il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Un blitz davvero imponente, come dimostra il contestuale sequestro di ben 4,3 milioni di tonnellate di droga purissima, che presto potrebbe diventare un lontano ricordo. Già perché se passasse il referendum “questi arresti non si potrebbero più fare”, anzi “gli arrestatati dovrebbero essere messi in libertà con tante scuse del popolo italiano” visto che “questa è la norma che si intende abrogare”. Qualcuno potrebbe pensare che a pronunciare parole simili sia qualche politico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022) Dalla Colombia all’Europa, per inondare di cocaina le principali piazze di spaccio del vecchio continente. Questo il colpo inferto dal procuratore capo di, Antonio De Nicolo, a unabanda di narcos composta da ben 38 persone. Tutti loro sono accusati di reati pesantissimi tra cui il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Un blitz davvero imponente, come dimostra il contestuale sequestro di ben 4,3 milioni di tonnellate di droga purissima, che presto potrebbe diventare un lontano ricordo. Già perché se passasse il“questi arresti non si potrebbero più fare”, anzi “gli arreti dovrebbero essere messi in libertà con tante scuse del popolo italiano” visto che “questa è la norma che si intende abrogare”. Qualcuno potrebbe pensare che a pronunciare parole simili sia qualche politico ...

