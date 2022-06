LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 2’45” per la fuga a metà corsa (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 14.33 Dopo due ore di corsa, la velocità media è di 41,3 km/h. 14.31 Siamo vicini a metà gara, il margine dei primi sei è ora di 2’45”. 14.29 Ricordiamo la composizione del sestetto di testa, dominato dal team francese: Sebastian Schoenberger, Pierre Rolland, Alexis Gougeard e Miguel Heidemann (B&B Hotels KTM), Thomas Champion (Cofidis) e Jonas Gregaard Wilsly (Uno-X). 14.26 Un’immagine dalla corsa che ritrae i tre componenti dell’attacco di squadra della B&B Hotels KTM. Si può distinguere la Maglia a Pois di Pierre Rolland: ?? ???? ?? ??????? !!! 6x 2’40” Peloton#MenInGlaz #Dauphiné ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 14.33 Dopo due ore di, la velocità media è di 41,3 km/h. 14.31 Siamo vicini agara, il margine dei primi sei è ora di”. 14.29 Ricordiamo la composizione del sestetto di testa, dominato dal team francese: Sebastian Schoenberger, Pierre Rolland, Alexis Gougeard e Miguel Heidemann (B&B Hotels KTM), Thomas Champion (Cofidis) e Jonas Gregaard Wilsly (Uno-X). 14.26 Un’immagine dallache ritrae i tre componenti dell’attacco di squadra della B&B Hotels KTM. Si può distinguere la Maglia a Pois di Pierre Rolland: ?? ???? ?? ??????? !!! 6x 2’40” Peloton#MenInGlaz #Dauphiné ...

