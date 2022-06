Koulibaly | l' ex agente | ' De Laurentiis deve fare uno sforzo'

(Di martedì 7 giugno 2022) Dopo aver detto addio a Lorenzo Insigne , in casa Napoli sono giorni difficili per altre due bandiere, simboli del ciclo che ha visto la squadra del presidente Destazionare stabilmente ...

Dopo aver detto addio a Lorenzo Insigne , in casa Napoli sono giorni difficili per altre due bandiere, simboli del ciclo che ha visto la squadra del presidente De Laurentiis stazionare stabilmente ...Suo figlio Gianluca èinternazionale di calcio. È nato a maggio del 1987, proprio nell'anno ... I nodi per i rinnovi di Mertens estanno un po' influendo sul mercato del Napoli. Lei da ...Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le dichiarazioni sul futuro del difensore accostato anche alla Juventus. KOULIBALY – «Non pensavo facesse ...L'ex agente di Kalidou Koulibaly, Bruno Satin, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non pensavo facesse così bene a Napoli, era difficilmente immaginabile che potesse durare così tanto ...