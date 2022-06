Isola dei Famosi | i naufraghi cominciano a sentire la stanchezza | tensioni in Honduras e liti a distanza

(Di martedì 7 giugno 2022) La ventiduesima puntata de l’deiha regalato il solito concerto di forti emozioni, sensazioni di lieve ribrezzo e soddisfazioni per gli amanti della rissa televisiva. In una sola serata abbiamo visto una lite tra fidanzati a, uno scherzo venuto male e gente costretta a mangiare testicoli di toro. Lory Del Santo e Nick Cerioni nel mirino del gruppo La 22esima puntata de L’deiè iniziata con toni tiepidi: il solito riassunto della puntata precedente, alcune opinioni sui concorrenti e commenti vari. La tensione cresce, perché isono sempre più magri, devastati dal sole e oggettivamente stanchi: dopo 78 giorni c’è chi ucciderebbe la madre per un panino al prosciutto. Iche fanno saltare i nervi più ...

Lory Del Santo abbandona l'Famosi tra le polemiche e in collera con il fidanzato Marco Cucolo . Tra i due sale la tensione durante la 22esima puntata del reality condotto da Ilary Blasi . Dopo 78 giorni in Honduras, ...L'ormai ex naufrago ha deciso di lasciare il reality per ragioni mediche ma l'opinionista svela i retroscena dietro alla decisione del modello. Roger Balduino è tornato in studio all'Famosi dopo aver abbandonato il reality a causa di un infortunio . La stessa Ilary Blasi lo ha specificato sottolineando il bellissimo percorso del naufrago che era tra i favoriti. Nicola ...Roger Balduino si è ritirato dall'Isola dei Famosi e, secondo Nicola Savino, non sono solo i problemi al piede ad averlo costretto a mollare.Sull’Isola Marco Cucolo, entrato come “compagnodiLory”, nel tempo si è fatto conoscere e apprezzare per la sua educazione e correttezza. Non ha mai fatto sconti, nemmeno alla sua fidanzata: «A volte s ...