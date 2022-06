Il tempo di permanenza dei cybercriminali nelle reti delle loro vittime è aumentato del 36% (Di martedì 7 giugno 2022) . A renderlo noto è “Active Adversary Playbook 2022”, il report di Sophos, un’azienda che si occupa di sicurezza informatica con sede in Inghilterra. I comportamenti cybercriminali sono stati osservati sul campo dal team di Rapid Response nel corso del 2021. Il dato più rilevante è senz’altro quello che indica un aumento del tempo di permanenza dei cybercriminali all’interno dei sistemi colpiti, con un valore mediano di 15 giorni rispetto agli 11 del 2020. LEGGI ANCHE >>> Per proteggere davvero i dati, backup e ripristino vanno fatti in un certo modo Il tempo di permanenza dei cybercriminali nelle reti è aumentato Il report sottolinea anche l’impatto delle vulnerabilità ProxyShell all’interno ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 7 giugno 2022) . A renderlo noto è “Active Adversary Playbook 2022”, il report di Sophos, un’azienda che si occupa di sicurezza informatica con sede in Inghilterra. I comportamentisono stati osservati sul campo dal team di Rapid Response nel corso del 2021. Il dato più rilevante è senz’altro quello che indica un aumento deldideiall’interno dei sistemi colpiti, con un valore mediano di 15 giorni rispetto agli 11 del 2020. LEGGI ANCHE >>> Per proteggere davvero i dati, backup e ripristino vanno fatti in un certo modo IldideiIl report sottolinea anche l’impattovulnerabilità ProxyShell all’interno ...

Advertising

chicokina : @Chancethegarde5 @NunziaNunzia5 @MarcoRCapelli Quindi ci terranno chiusi li per almeno 4 ore consecutive? perchè mi… - MiChiamoGiuli4 : Io non ho capito il senso della permanenza di soleil e Vera cioè non hanno manco fatto in tempo a mettere un po'di… - Spazio_Napoli : ??Da tempo si discute del futuro di Kalidou #Koulibaly, il cui contratto scadrà a giugno 2023. 3??Le possibilità so… - UnaTelaBianca : @mbx1900 Che avessero superato da tempo il limite del ridicolo era evidente. Ma qui non ha proprio logica. Cosa cam… - Paola00473792 : @987mies @luciodigaetano Evidentemente passa il tempo a controllare la permanenza della gente in spiaggia. Avrà fatto uno studio accurato. -