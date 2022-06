Gb, nobili italiani: “Elisabetta II un mito, no a Savoia su trono” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Elisabetta II rimarrà nella storia dell’Europa un mito irragiungibile, come ha dimostrato il trionfo del Giubileo di Platino. Un’icona pop, una sovrana amata e ammirata. Ma solo nel suo Paese come esempio di dedizione e devozione, quasi sacrale. E se in Italia molti rappresentanti dell’aristocrazia fanno il tifo per lei, nessun’ombra di dubbio che l’antica casata dei Savoia, per molti di loro, è solo una pagina di storia da dimenticare. “Il loro ritorno sul trono? Una burla impensabile- commenta con l’Adnkronos Gelasio Gaetani Lovatelli dell’Aquila di Aragona- Elisabetta ha invece dimostrato di aver saputo rappresentare per 70 anni il Regno Unito. Un ruolo istituzionale, il suo, ma soprattutto sentimentale e di attaccamento al Paese”. “Non c’è grande interesse in Italia per un ritorno ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) –II rimarrà nella storia dell’Europa unirragiungibile, come ha dimostrato il trionfo del Giubileo di Platino. Un’icona pop, una sovrana amata e ammirata. Ma solo nel suo Paese come esempio di dedizione e devozione, quasi sacrale. E se in Italia molti rappresentanti dell’aristocrazia fanno il tifo per lei, nessun’ombra di dubbio che l’antica casata dei, per molti di loro, è solo una pagina di storia da dimenticare. “Il loro ritorno sul? Una burla impensabile- commenta con l’Adnkronos Gelasio Gaetani Lovatelli dell’Aquila di Aragona-ha invece dimostrato di aver saputo rappresentare per 70 anni il Regno Unito. Un ruolo istituzionale, il suo, ma soprattutto sentimentale e di attaccamento al Paese”. “Non c’è grande interesse in Italia per un ritorno ...

