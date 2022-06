Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani torna nella Lega di Serie A: 'E' una bella emozione' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani torna nella Lega di Serie A: 'E' una bella emozione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani torna nella Lega di Serie A: 'E' una bella emozione' - napolimagazine : MONZA - Galliani torna nella Lega di Serie A: 'E' una bella emozione' - apetrazzuolo : MONZA - Galliani torna nella Lega di Serie A: 'E' una bella emozione' -

Agenzia ANSA

Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza, Adriano, all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A. Un ritorno per il dirigente, per anni protagonista nelle riunioni dei club da ad del ......progetto che in B non è andato a buon fine ma anche un'idea immediatamente riproposta ae ... "Bernardeschi al Napoli Solo sequello della Fiorentina" Elmas nel mirino del Milan, si ... Galliani torna in Lega A, 'è bella emozione' - Lombardia Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A. Un ritorno per il dirigente, per anni protagonista nelle riunioni dei club da ad del ...Tanto mercato e tanti nomi nerazzurri nell'ultima chiacchierata di Adriano Galliani, intercettato dai cronisti all'uscita dall'Assemblea di Serie A. L'ad del Monza è ...